В Германии решили напечатать жилой дом

В немецком городе Беккуме в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия решили напечатать жилой дом. Для Германии это будет первый подобный опыт. Строительством занимается компания PERI. Об этом она сообщила на своем официальном сайте.

Как удалось выяснить Deutsche Welle, двухэтажный дом рассчитан на одну семью. В общей сложности его площадь составит 160 квадратных метров. На данный момент рабочие напечатали из специального бетона часть стен. Материал укладывают специальным устройством, которое делает каждый слой высотой в несколько сантиметров. Рабочие следят за процессом с помощью компьютерной программы.

На возведение печатного объекта из бюджета земли выделили 200 тысяч евро (более 18 миллионов рублей). По мнению экспертов, такая технология поспособствует развитию сферы недвижимости страны и позволит возводить здания быстрее, экономя при этом на строительных ресурсах.

Технология печати домов начала развиваться несколько лет назад. Так, в мае 2016 года в Объединенных Арабских Эмиратах открылось первое здание, сделанное на 3D-принтере. Оно представляло собой полноценный одноэтажный офис. Строительство заняло 17 дней, на него выделили 140 тысяч долларов (по нынешнему курсу более 10 миллионов рублей).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться