Миллионеров поселят под водой

На Мальдивах начала работать подводная резиденция, входящая в состав люксового курорта Conrad. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе группы Hilton, в структуру которой входит курорт.

Жилье расположено на пятиметровой глубине под поверхностью Индийского океана и встроено в коралловый риф, его подводная резиденции оборудована прозрачным изогнутым акриловым корпусом.

В Hilton уточнили, что в состав резиденции входит также надводная секция, включающая в себя две спальни, гостиную, домашний спортзал, террасы и комнату дворецкого.

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В 2016 году эксперты компании Samsung подготовили доклад SmartThings Future Living Report, представляющий картину будущего человечества. В докладе, в частности, содержится прогноз, согласно которому в XXII веке население Земли будет проживать в подводных городах и домах, напечатанных на 3D-принтерах.

Жилые пространства, по прогнозу Samsung, будут подвижными и способными менять форму и площадь в соответствии с потребностями жильцов. Подводные города будут перемещаться в поисках оптимальных климатических условий, используя энергию течений, отмечается в докладе.

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