Супруги переехали в напечатанный на принтере дом и поделились впечатлениями

Семейная пара из пригорода нидерландского города Эйндховен стала первым арендатором дома, полностью напечатанного на 3D-принтере. После переезда супруги поделились впечатлениями с изданием The Guardian.

Элизе Лутс (Elize Lutz) и ее мужу Харри Деккерсу (Harrie Dekkers) достался дом, дизайн которого был вдохновлен формой валуна. Супруги оценили дизайн, назвав жилье красивым. «Он напоминает бункер, здесь чувствуешь себя в безопасности», — пояснила женщина. Они окончательно займут дом на полгода с августа 2021 года. Каждый месяц им придется отдавать 800 евро (более 72 тысяч рублей).

Материалы по теме Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

Постройка площадью 94 квадратных метра вмещает в себя две спальни. Строительная фирма Saint-Gobain Weber Beamix создавала его по особой технологии — цемент через сопло укладывался слоями, создавая форму стен. После 24 бетонных составляющих доставили на участок и собрали дом. Затем строители установили крышу и окна. Для печати понадобилось 120 часов.

Местные власти официально признали объект пригодным для жизни. В общей сложности компания планирует возвести еще четыре подобных дома. Методом печати планируют сократить расходы на работы, снизить ущерб для экологии за счет уменьшения количества используемого бетона и создать альтернативу, так как в Нидерландах не хватает квалифицированных каменщиков.

В октябре 2020 года напечатать жилой дом решили в немецком городе Беккуме. Здание площадью 160 квадратных метров планировали сделать в два этажа. На реализацию проекта из бюджета выделили 200 тысяч евро (на тот момент более 18 миллионов рублей). Эксперты предположили, что технология позволит экономить на строительных ресурсах.