В США появится первый район с напечатанными на 3D-принтере домами

В долине Коачелла (штат Калифорния, США) появится первый американский район, полностью состоящий из домов, напечатанных на 3D-принтере. Недвижимость здесь будет стоить от 595 тысяч до 950 тысяч долларов (44-70 миллионов рублей). Об этом пишет The Guardian.

В Калифорнии наблюдают острую нехватку жилья — к 2025 году потребуется 1,8-3,5 миллиона домов. В основном данную проблему пытаются решить, заботясь о бездомных, тогда как средний класс остается без должного внимания.

Именно поэтому проект компании Palari, занимающейся устойчивым развитием в сфере недвижимости, и компании Mighty Buildings, работающей в сфере строительных технологий, направлен на обеспечение жильем пожарных, врачей и прочих специалистов.

Для этого на участке площадью два гектара в городе Ранчо-Мираж появятся 15 домов, возведенных с помощью 3D-печати. На строительство стандартного объекта метражом 33 «квадрата» требуется меньше суток.

Каждый дом будет вмещать три спальни и две ванные комнаты — всего 135 квадратных метров. Дополнительная площадь представляет собой еще две спальни и еще одну ванную комнату. Жильцы смогут воспользоваться бассейном на заднем дворе, а также доплачивать за дополнительные услуги: беседки, джакузи, зону барбекю и душ на свежем воздухе.

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