Дома по цене iPhone научились строить в Италии

Итальянская компания 3D WASP разработала проект дома, строительство которого занимает 100 часов. Здание площадью около 30 квадратных метров за этот срок могут возвести два человека, используя технологию 3D-печати, пишет El Mundo.

Стоимость дома не превышает стоимости iPhone последней модели, отмечает издание, составляя около 900 евро (61 тысяча рублей). Технология, используемая фирмой, позволяет печатать и более крупные структуры из бетона и геополимеров, но проект небольшого дома, о котором идет речь, предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду.

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Постройка сделана из смеси природного происхождения: 25 процентов — это почва, добываемая непосредственно в месте строительства (глина, ил и песок), 40 процентов — рисовая солома, 25 процентов — рисовая шелуха, 10 процентов — известь. Конструкция дома позволяет экономить на отоплении, предполагая максимальное использование солнечного света, поступающего через большое окно. Еще один плюс здания — предельная сейсмоустойчивость.

Ранее, в декабре 2019-го, стало известно, что в России разработали проект так называемого дома для зомби-апокалипсиса. Стоимость объекта, рассчитанного на шесть-семь человек, начинается от 56,2 миллиона рублей. Общая площадь здания — 300 квадратных метров.

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