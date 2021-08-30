В подмосковном поселении местные жители ввели мусульманский дресс-код

В строящемся поселении Аминовка в Подмосковье местные начали навязывать мусульманский дресс-код жителям других деревень. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Жалобы стали поступать от жителей деревни Нечесово. Аминовка позиционируется как «халяльное экопоселение», куда заселились порядка 50 человек. Основателем поселка является создательница мусульманской одежды для женщин Амина Шабанова. По словам одной из жительниц, женщин, которые в жару вышли в сарафанах и шортах, раскритиковали.

«Вы не должны так ходить!» — начали указывать жители поселения.

Кроме того, граждане не понимают, как 83 гектара земли, предназначенные для сельскохозяйственных работ, оказались под застройкой. Им рассказали о наличии соответствующих документов, но сами бумаги показывать отказались.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения граждан о возможном появлении «халяльного» поселка в деревне Нечесово в Подмосковье. По информации СМИ, в деревне планируют создать религиозный анклав, а в адрес местных жителей уже начали поступать «некие угрозы».