Работница школьной столовой в России положила детям салат голыми руками на видео

Работница школьной столовой в Перми голыми руками размешивала и накладывала овощной салат, предназначенный для питания детей. Соответствующее видео, снятое одной из учениц, опубликовано в группе «Закамск New» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщина в костюме повара стоит на кухне и залезает рукой в кастрюлю с надписью «салат». Она достает оттуда горсть тертой моркови и куда-то перекладывает ее.

В публикации сказано, что снявшая ролик 11-летняя девочка старается не есть школьную еду, другие ученики раньше тоже жаловались на вкус и качество блюд. Прошлой осенью другая школьница сфотографировала и принесла с учебы домой непрожаренную котлету. С ней родители пришли к директору, а потом к повару, которая отказалась пробовать приготовленное.

Видео с салатом было направлено в Роспотребнадзор. По данным РЕН ТВ, в учебном заведении началась проверка.