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Заслуженный учитель России призвал сократить школьное обучение

Заслуженный учитель России Снегуров: следует сократить обучение в школе до девяти классов
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России следует сократить количество школьного обучения до девяти классов путем пересмотра программ, призвал заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Его слова передает URA.RU.

«Девять классов, это не значит, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее. А чтобы сделать эффективнее, надо проработать разные темы и смотреть, как это сократить и не выбросить сам контент», — заявил педагог.

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Учитель считает, что человек, отучившись 11 классов, «выглядит измученным». Кроме того, он отметил, что у многих последние два года в школе нужны для того, чтобы просто досидеть программу. Также некоторые не учатся в школе, а занимаются с репетиторами.

Ранее Снегуров дал совет родителям школьников, как правильно и эффективно делать уроки дома, чтобы информация усваивалась наилучшим образом, а успеваемость не падала. Он отметил, что родители не должны настаивать на выполнении всех заданий.

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