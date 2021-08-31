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Российский психолог раскрыла опасность поступления вундеркиндов в вузы

Психолог призвала родителей не отправлять вундеркиндов в вузы наравне со взрослыми
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вундеркиндам даже с развитым интеллектом не стоит поступать в вузы вместе со взрослыми, так как это может вызвать проблемы. Опасность явления раскрыла российский психолог Екатерина Кес в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Кес, дети, опережающие сверстников в интеллектуальном развитии, могут отставать эмоционально. Это может привести к сложностям в общении, контроле и понимании своих эмоций. В связи с этим таким детям сложнее наладить социальные контакты.

Ранее стало известно, что восьмилетняя Алиса Теплякова из Москвы сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психфака МГУ, так как набрала на вступительном экзамене в университет всего 48 баллов. В Госдуме призвали перевести ее на бюджет.

Как считает заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров, обучение в МГУ несет риски возникновения у ребенка экзистенциального кризиса. По его словам, в силу возраста Теплякова не сможет работать, в связи с чем у нее может произойти «провисание» и она задастся вопросом, где ее детство. Вместе с тем он предположил, что ребенок может вернуться в детскую парадигму и ничем не будет отличаться от сверстников.

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