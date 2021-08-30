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Поступившей в девять лет в МГУ россиянке предрекли отставание по ряду предметов

Учитель Снегуров: поступившая в 9 лет в МГУ россиянка не прошла главные этапы взросления
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Алиса Теплякова
Алиса Теплякова
Кадр: «Россия 1»

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет Алиса Теплякова поступила на психологический факультет МГУ, «не созрев» и не испытав этапов взросления, которые нужно пройти любому человеку. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Педагог предрек девочке отставание по ряду предметов. «Ряд школьных предметов основан именно на постепенном взрослении, к примеру, литература и история. Ну что она, "Войну и мир" прочитала?» — отметил он.

Снегуров подчеркнул, что для формирования здоровой психики и сознания ребенка важно приобрести определенный жизненный опыт, тем более, учитывая специальность, на которую поступила Теплякова.

«Хоть психологи и работают с опытом другого человека, однако если у тебя есть собственный опыт, это точно не помешает. Я не говорю, что каждый должен пройти через большую драму или катастрофу и тогда он сможет работать психологом. Но, разумеется, какие-то приблизительные ощущения и переживания должны быть, чтобы работа была успешной. Рост психологический и физиологический обязательно должен отразиться на психике и сознании ребенка, чтобы была полноценная картина», — считает Снегуров.

По его мнению, в случае с Алисой Тепляковой этого не произошло, поскольку ее отец Евгений мог «подгонять ее интеллектуально», игнорируя тот самый процесс взросления.

«Да, может, у нее идут и эти процессы быстрее, но это еще не значит, что они соответствуют ее интеллектуальным свершениям. А там, может быть, и свершения интеллектуальные — не по всем пунктам. Интересно было бы побеседовать с ребенком не в рамках ЕГЭ, а в рамках общей эрудиции и взглядов на мир. Сложилось ли у нее мировоззрение, а не набор фактологии, который опирается на память?» — задался вопросом собеседник «Ленты.ру».

О поступлении Алисы Тепляковой на факультет психологии в МГУ сообщалось 26 августа. Девятилетний ребенок будет учиться в университете на платной основе, поскольку на бюджет она не прошла, набрав за вступительное испытание 48 баллов.

При этом отец сдавшей девочки остался недоволен ее поступлением и заявил, что российская система образования «украла» у семьи год.

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