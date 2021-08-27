Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки рассказал о ее подготовке к учебе в МГУ

Отец Алисы Тепляковой, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет, Евгений рассказал о подготовке дочери к учебе в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, восьмилетняя россиянка была официально зачислена в вуз. Девочка уже прочитала все учебники психологического факультета, поэтому сейчас занимается повторением пройденного.

«Касательно подготовки к 1 сентября, мы сейчас с ней читаем учебники. Она уже в прошлом году прочитала практически все учебники факультета психологии МГУ», — заявил Тепляков, пояснив, что Алиса должна была поступить в университет еще в прошлом году.

Также он добавил, что не хочет, чтобы его дочь лишается детства из-за того, что поступила в университет в столь юном возрасте. «Просто ребенок идет с такой скоростью», — пояснил он.

О том, что Теплякова поступила в МГУ на факультет психологии, сообщалось 26 августа. Девочка будет учиться в университете на контрактной основе. На бюджет МГУ девятилетняя Теплякова не прошла. За вступительный экзамен она набрала 48 баллов.