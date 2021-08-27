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Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки остался недоволен ее поступлением в МГУ

Отец поступившей в МГУ Алисы Тепляковой: придется наверстывать зря потраченный год
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Фото: Андрей Перелыгин / Pixabay

Отец сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет и поступившей в Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой считает, что российская система образования «украла» у семьи год. Об этом он заявил в беседе с «Пятым каналом».

Евгений Тепляков отметил, что девочка должна была поступать в институт раньше на год, но из-за того, что школьный аттестат ей не выдали, «можно сказать, что этот год был потерян». «Это очень плохо, но мы надеемся наверстать упущенное», — высказал свое недовольство он.

Отец вундеркинда также подчеркнул, что учиться девочке придется со студентами сильно старше ее, при этом условия для всех будут равные. Поэтому ребенок уже сейчас готовится к учебе. По словам отца, все учебники по психологии будущая студентка прочитала еще в прошлом году. Пройти пятилетнее обучение на специалитете психфака девочка планирует за два года.

О том, что Алиса Теплякова поступила в столичный вуз на факультет психологии, сообщалось 26 августа. Девочка будет учиться в университете на платной основе, поскольку на бюджет МГУ она не прошла. На вступительном экзамене ребенок набрал 48 баллов.

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