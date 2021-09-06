Россияне назвали главную угрозу для детей в соцсетях

Около 74 процентов российских родителей предпочитают не выкладывать в социальные сети фотографии своих детей. Одной из главных причин этого они называют страх перед мошенниками. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией ESET в городах-миллионниках (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Почти треть респондентов (28 процентов) рассказали, что никогда не публиковали фотографии собственных детей в интернете, а почти половина (46 процентов) делали это только по очень важным поводам. Остальные 26 процентов выкладывают фотографии, но каждый третий при этом закрывает лицо ребенка. В 16 процентах случаев это касается новорожденных.

40 процентов из числа тех, кто прячет лица детей, заявили, что считают главной угрозой кибермошенников. По их мнению, фото можно будет каким-либо образом использовать для шантажа или вымогательства. Еще почти столько же участников исследования — 39 процентов — верят, что, закрыв лицо ребенка, избегут сглаза. Каждый пятый россиянин (21 процент) переживает, что ребенка в дальнейшем будут преследовать из-за опубликованных фотографий.

Ранее родителям российских школьников дали совет по поводу слежки за детьми в интернете. Эксперты заявили, что помочь могут приложения родительского контроля. Такое программное обеспечение позволяет контролировать экранное время на смартфонах и планшетах детей, фильтровать контент по тематике и возрасту, ограничивать доступ к тем или иным сервисам и ресурсам, получать данные о геолокации ребенка.