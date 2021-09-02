Родителям школьников дали совет по поводу слежки за детьми в интернете

Примерно половина российских родителей старается контролировать своих детей в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией ESET (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Данные опроса, проведенного в городах-миллионниках, показали, что 44 процента родителей следят за тем, что публикуют дети, а также просят удалять информацию, которую считают неприемлемой. 56 процентов взрослых сообщили, что не вмешиваются в жизнь их детей в интернете.

Результаты исследования показали, что чаще всего за несовершеннолетними следят во «ВКонтакте», YouTube и TikTok. При это 58 процентов респондентов отметили, что наблюдения убедили их в креативности их детей, а 40 процентов участников опроса заявили, что сами помогают создавать контент. В то же время почти каждый третий отметил, что испытывал неловкость от увиденного. Обеспокоенным родителям в ESET дали несколько советов.

«Главное для родителей — не путать здоровый интерес к жизни ребенка в сети со слежкой», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев. Он также отметил, что во многих семьях родители либо слишком опекают детей, либо вообще не обучают их цифровой гигиене.

Пономарев предложил родителям школьников способ решить эту проблему. «Помощником в вопросах онлайн-активности школьников могут стать приложения родительского контроля. Такое программное обеспечение позволяет контролировать экранное время на смартфонах и планшетах детей, фильтровать контент по тематике и возрасту, ограничивать доступ к тем или иным сервисам и ресурсам, получать данные о геолокации ребенка», — порекомендовал эксперт.

Ранее специалисты ESET назвали главную киберугрозу для российских школьников. Дети 74 процентов россиян берут в школу смартфоны, а еще 14 процентов носят планшеты. По словам экспертов, такие цифры свидетельствуют о «почти неограниченном доступе» школьников в интернет. Это значит, что им необходимы знания основ кибербезопасности.

