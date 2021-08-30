Россиян предупредили о крадущих деньги вирусах на смартфонах

Ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что Россию атакуют новые вирусы, которые приживаются на смартфоне и крадут деньги пользователя практически без его участия. Пока таких вредоносных программ мало, но скоро станет больше, передают «Известия».

Специалист отметил, что первая серьезная угроза, маскирующаяся под легитимное программное обеспечение, была найдена в России в 2013 года. Страна остается в первой десятке стран по доле пользователей, которые столкнулись с финансовыми атаками. Эксперт подчеркнул, что мобильные угрозы до сих пор активны и продолжают развиваться, поскольку найти и пострадавших, и злоумышленников сложно.

«Обычно это происходит так: троянец сидит на устройстве и ждет, пока жертва запустит банковское приложение. Как только это случилось, происходит перекрытие: поверх окна банковского приложения накладывается окно вредоносной программы, в котором загружается веб-страница. Она содержит логотип банка, приложение которого, как думает жертва, она открыла, и форму ввода логина. Дальше жертва вводит учетные данные, и в этот момент они попадают к мошенникам», — объяснил Чебышев.

Он добавил, что дальше злоумышленник получает личные данные пользователя, а сидящий в телефоне вирус передает ему коды. Пока что таких программ существует всего пара, поскольку они требуют немало ресурсов, и создать такие вредоносные файлы под силу не каждому программисту. Тем не менее, вскоре произойдет адаптация к банковским приложениям, и тогда их число возрастет, предупредил исследователь.

Чебышев добавил, что 99,9 всех финансовых угроз разработаны для смартфонов на Android, поскольку ПО для Ios предполагает знание языка программирования Objective-С и высокой компетенции.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов раскрыл способ узнать телефонные номера мошенников. По его словам, в настоящее время существует достаточно различных средств определения входящего номера. Так, можно просмотреть различные базы данных мошенников. Кроме того, существуют специальные приложения, которые были разработаны банками, операторами связи или другими организациями.

