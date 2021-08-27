Россиянам раскрыли способы защититься от разных видов мошенничества

Опрошенные «Известиями» эксперты раскрыли, какие разные виды мошенничества сейчас популярны и как от них защититься россиянам.

Так, сегодня в лидерах среди мошенничества находятся фишинг (рассылка писем) и вишинг (телефонные звонки), рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он отметил, что, несмотря на общественную огласку о мошенниках и методах их работы, россияне все равно становятся жертвами их преступлений. Также все больше становится инсайдеров — людей, совершающих внутрикорпоративные нарушения.

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Также растет популярность мошенничества, которое связано с новостной повесткой. «Например, недавно крупный банк устраивал акцию и раздавал пиццу, потом появились поддельные сайты», — сказал он.

По словам специалиста, защититься от вишинга помогут специальные программы, которые определяют звонящего с неизвестного номера. «Во-вторых, если вы все-таки взяли трубку и услышали индикаторы, например, "с вашей карты списались деньги", "подтвердите операцию", "вам положен выигрыш" — лучше положить трубку», — отметил Ульянов.

Кроме того, не стоит открывать подозрительные письма и кликать на ссылки, которые в них содержатся. «Если мы говорим про бизнес, то защитить конфиденциальные данные помогают системы класса DLP», — сказал эксперт.

Директор направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов посоветовал положить трубку, если звонок поступил из какой-то организации, например, банка, силовой структуры или турфирмы. Затем следует перезвонить туда самостоятельно по телефону, указанному на официальном сайте.

Ранее стало известно, что мошенники начали чаще взламывать аккаунты россиян на портале Госуслуг. Кроме того, в даркнете увеличилось число учетных записей, выставленных на продажу. С помощью доступа в личный кабинет злоумышленники получают большой массив информации о человеке, это может обернуться проблемами, вплоть до штрафов или кредитов.