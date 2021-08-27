Россиянам объяснили цели мошенников при взломе кабинета на Госуслугах

Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян на портале Госуслуг. Кроме того, в даркнете увеличилось число учетных записей, выставленных на продажу, об этом сообщают «Известия».

Эксперты отмечают, что взломанный профиль стоит от 4 до 40 тысяч рублей и связывают это с расширением возможностей государственного сервиса. Злоумышленники получают огромное количество данных человека, паспорт, СНИЛС, ИНН, сведения о владении недвижимостью, данные стразовых полисов, электронно-цифровую подпись. Они могут использовать эти сведения в неправомерных операциях.

«Сегодня достаточно много услуг можно получить без личного присутствия, только по данным документов, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники. Кроме того, информация из аккаунта на Госуслугах — просто подарок для тех, кто занимается социальной инженерией», — пояснил руководитель службы информационной безопасности финтех-компании RBK.money Алексей Пронин.

Специалисты предупредили, что взлом личного кабинета очень опасен. Наименьшая проблема – это необходимость личного присутствия при восстановлении доступа через «Мои документы». Куда хуже ситуация, когда гражданин из-за действий мошенников получает кредиты или штрафы, о которых может даже не знать, а потом сталкивается, например, с невозможностью выехать за границу из-за неоплаченной задолженности.

Эксперты порекомендовали соблюдать простую технику компьютерной безопасности, не устанавливать непроверенный софт, не передавать доступ к аккаунту третьим лицам, внимательно проверять название сайта — gosuslugi.ru, чтобы не попасть на фальшивый фишинговый домен, а также использовать уникальные пароли для каждого сайта и сервиса.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества через СМС. МВД напомнило, что номер телефона относится к персональным данным, а его использование в розыгрышах является незаконным. В частности, не следует доверять сообщениям о крупном выигрыше, если вы не участвовали ни в каких лотереях.