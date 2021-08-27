Россиянам дали 14 советов по защите от мошенников

Портал «Госуслуги» в новом разделе «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» дал россиянам 14 советов, как защититься от мошенников.
В первую очередь рекомендуется никому не сообщать персональные данные банковской карты, такие как CVV-код с обратной стороны, СМС, пароли или пин-код. Также следует завести отдельную карточку для покупок и не хранить на ней деньги, поддерживать нулевой баланс, пополняя лишь на ту сумму, которая требуется для оплаты.
Портал «Госуслуги» посоветовал заходить в личные кабинеты банков и других сервисов только через защищенные каналы Wi-Fi, также целесообразно подключить двухфазную аутентификацию, push-уведомления или сообщения обо всех финансовых операциях. Для отсеивания спам-звонков можно воспользоваться специальным приложением для определения номеров.
Россиянам напомнили, что при получении подозрительного звонка якобы из банка или от человека, который просит финансовой помощи, следует перепроверить информацию, обратиться в организацию или лично к тому, кто просит денег. Банковские приложения необходимо скачивать только из официального магазина.
«Госуслуги» также посоветовали использовать сложные и разные пароли дли разных ресурсов, иметь на смартфоне, ноутбуке и компьютере антивирус, не хранить в памяти телефона фото с данными банковских карт, проверять незнакомые флешки на предмет вирусов и сверять адреса сайтов с официальными доменами.
Ранее стало известно, что мошенники начали чаще взламывать аккаунты россиян на портале Госуслуг. Кроме того, в даркнете увеличилось число учетных записей, выставленных на продажу. С помощью доступа в личный кабинет злоумышленники получают большой массив информации о человеке, это может обернуться проблемами, вплоть до штрафов или кредитов.