Россиянам раскрыли стоимость взлома аккаунтов в соцсетях

В даркнете стоимость услуг взлома аккаунтов в популярных соцсетях и мессенджерах варьируется от 700 рублей до 130 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Материалы по теме Раздвоение личностей. Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей? «Русские хакеры» действительно существуют. Откуда они появились, как стали звездами и почему их боится Запад?

По его словам, самые низкие цены устанавливают не хакеры, а мошенники, которые не собираются предоставлять заявленных незаконных услуг.

Эксперты компании в результате анализа также выяснил, что чаще всего преступники предлагают взломать аккаунты в социальной сети «ВКонтакте». За данную услуги хакеры просят от 700 рублей до 12 тысяч рублей. Второй по популярности является соцсеть Instagram, за проникновения в ее аккаунты преступники устанавливают гонорар в размере 40 тысяч рублей. В то же время за взлом мессенджеров Telegram и WhatsApp запрашивают от 30 до 170 тысяч и от 20 до 130 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что энтузиасты смогли взломать компьютер на Windows через клавиатуру и мышь. Уязвимость и способ проникновения в компьютер описал в Twitter блогер под ником j0nh4t. Автор выяснил, что если подключить к ПК любой аксессуар Razer, вроде мыши или клавиатуры, то на компьютер начнет автоматически устанавливаться утилита Razer Synapse, необходимая для настройки оборудования. Энтузиаст отметил, что скрипт запускает файлы RazerInstaller.exe с правами администратора. Это позволяет при установке вызвать системную программу PowerShell и запустить любую команду.