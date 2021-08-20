Хакеры поставили под угрозу мировую торговлю

Работа торговых портов все больше полагается на робототехнические и цифровые операции вместо человеческого труда. Это ставит ее под угрозу хакерских атак, пишет NBC News.

Глобальная цепочка поставок сильно пострадала за полтора года работы в условиях пандемии. Но компаниям, отправляющим товары по морю, сейчас приходится иметь дело с еще одной серьезной опасностью. Эксперты утверждают, что судоходная отрасль, общий доход которой в этом году достиг 100 миллиардов долларов, стала очень привлекательной целью для атак программ-вымогателей. Прежде всего это относится к компьютеризированным портам, которые принимают грузовые суда. Пандемия сделала проблему особенно актуальной, так как люди заказывают на дом больше товаров, чем когда-либо прежде.

Судоходная отрасль больше других зависит от слаженного взаимодействия между рядом цифровых систем, которые находятся в портах, городах, торговых компаниях и на судах. Доцент стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Нина Колларс заявила, что «большинство этих систем не создавалось с расчетом на то, что кто-то попытается в них вмешаться». По ее словам, отключение порта от сети может в разы замедлить его работу.

Атаки программ-вымогателей на морскую торговлю уже происходили. В 2018 году пострадали порты в Сан-Диего и Барселоне в Испании. В июле 2020 года хакеры заблокировали южноафриканскую компанию Transnet, которая контролирует морскую торговлю страны. Атака остановила работу на четырех из восьми ее портов. Хотя многие компьютерные сети компании быстро восстановили, поставки пришлось задержать на несколько недель.

Сейчас большинство кибератак на инфраструктурные компании приносят ущерб только их бизнес-сетям, а не программам, организующим работу оборудования. Но если хакеры вдруг обратят внимание на цифровые процессы морской торговли, они обретут большое влияние, достаточное, чтобы вывести из строя или даже остановить грузовое судно в море.

В последние годы популярность программ-вымогателей резко возросла — с их помощью хакеры шифруют компьютер жертвы и требуют плату за восстановление доступа. Но взлом крупного нефтепровода Colonial Pipeline в США в мае показал, что программы-вымогатели могут быть угрозой для критически важных инфраструктур. После этой кибератаки в прибрежных штатах Юго-Востока США начался дефицит бензина и дизельного топлива, а авиакомпания American Airlines отменила несколько рейсов из-за нехватки авиакеросина.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение. СМИ назвали случившееся «крупнейшей успешной кибератакой на нефтяную инфраструктуру в истории страны». Руководство Colonial Pipeline заплатило преступникам выкуп в 75 биткоинов (4,5 миллиона долларов на момент сделки), однако в июне ФБР удалось завладеть закрытым ключом от их кошелька и конфисковать большую часть этой суммы.