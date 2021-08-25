Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере

Директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал РИА Новости, почему не следует пользоваться функцией автосохранения паролей в браузере.

Он пояснил, что после подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Эта информация может стать доступна мошенникам. Эксперт отметил, что сейчас распространены вирусы, которые охотятся за данными файлами. Помимо этого есть много других вариантов утечек учетных данных из браузера. Кроме того, опасно использовать одни и те же комбинации, поскольку после похищения информации злоумышленники попробуют использовать ее, чтобы войти в другие аккаунты пользователя.

Бондарь также предупредил россиян, что злоумышленники могут получить доступ к сохраненным в браузере номерам банковских карт и кодам CVC/CVV. Более того, риск потери доступа к учетным записям возрастает, если синхронизировать данные на разных устройствах. В связи с этим он посоветовал хранить в браузере учетные данные от малозначимых сервисов и следить за тем, чтобы они не совпадали с логином и паролем от более важных аккаунтов. Также эксперт рекомендует сохранять в браузере неполные пароли, а последние символы вводить вручную. При этом нужно запретить браузеру сохранять обновленный пароль.

Сотрудник BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, как хакеры воруют деньги с карт россиян. По его словам, чаще всего злоумышленники крадут данные банковских карт, а также воруют пароли к аккаунтам в социальных сетях.