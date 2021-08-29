Россиянам раскрыли способы узнать телефонные номера мошенников

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способ узнать телефонные номера мошенников.

По его словам, в настоящее время существует достаточно различных средств определения входящего номера. Так, можно просмотреть различные базы данных мошенников.

Кроме того, существуют специальные приложения, которые были разработаны банками, операторами связи или другими организациями. Эти приложения работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.

При этом периодически входящие звонки с неизвестных номеров не распознаются. Мясоедов порекомендовал сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять номер через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Ранее главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил россиян о новой мошеннической схеме. По его словам, злоумышленниками используется схема со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора. Мошенник просит срочно перевести ему денежные средства фирмы.

