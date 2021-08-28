Россиянам рассказали об опасности подключения к публичному Wi-Fi. Об этом пишет РБК.

Из материала следует, что злоумышленники могут перехватить ваши данные, если вы заходите на ресурс без шифрования трафика (у такого ресурса адрес начинается с http).

Кража данных также может произойти, если у модема устаревший протокол шифрования или стандартный пароль к устройству (вроде admin). Наиболее частая атака — это перенаправить пользователя на фишинговый ресурс, который будет выглядеть в точности как аккаунт в соцсети или кабинет онлайн-банка, чтобы выудить у него пару «логин — пароль» или данные банковской карты.

Для дополнительной защиты данных специалисты советуют не заходить в соцсети, почтовые ящики и приложения банков при подключении к Wi-Fi в общественном месте, а также использовать VPN для дополнительного шифрования, обновлять систему, браузер и антивирус.

