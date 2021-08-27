В популярном сервисе Microsoft нашли опасную уязвимость

В облачном сервисе Microsoft обнаружена серьезная уязвимость. Об этом со ссылкой на исследователей из компании Wiz сообщает РИА Новости. Специалистам удалось получить доступ к аккаунтам и базам данных тысяч организаций, использующих популярную платформу Microsoft Azure.

Отмечается, что уязвимость, связанная с сервисом обслуживания баз данных Cosmos DB, получила название #ChaosDB. При этом среди компаний, которые могли пострадать таким образом, оказались несколько гигантов рынка. Полный список не раскрывается, но в нем присутствуют Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix.

В Microsoft заявили, что обнаруженная проблема в облачном сервисе была решена. У компании нет данных о том, что ей воспользовались хакеры. Тем не менее пользователям предложили поменять электронные ключи к Microsoft Azure.

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