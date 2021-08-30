Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых социальных выплат

Кибермошенники начали обманывать россиян, предлагая им получить социальные выплаты с помощью приложений из Google Play. Об этом сообщают аналитики «Лаборатории Касперского», которым удалось обнаружить в популярном магазине скамерское ПО.

После скачивания таких приложений пользователь автоматически попадает на фейковую страницу. Там к «решению его вопроса» подключается бот, играющий роль юриста и предлагающий рассчитать размер помощи от государства. Мошенники могут пообещать от 12 тысяч до 300 тысяч рублей.

После этого жертву просят ввести паспортные данные, а также оплатить юридические услуги. Как правило, речь идет всего о 300 рублях. После выполнения этих требований пользователь не получает никаких выплат. В «Лаборатории Касперского» отмечают, что число установок подобных приложений превысило отметку в 20 тысяч. Из этого можно сделать вывод, что кибермошенники могли «заработать» до шести миллионов рублей.

«За две недели августа наши решения зафиксировали больше 10 тысяч атак, связанных со скамерскими приложениями на тему социальных выплат. Мы призываем пользователей быть внимательными и потратить немного времени на изучение того или иного приложения перед установкой», — отметил Игорь Головин, исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского».

Он отметил, что у таких приложений часто встречаются положительные отзывы, — скорее всего, фейковые. В то же время у них низкие оценки в магазине приложений: сталкиваясь с обманом, пользователи понижают их рейтинг.

«Лаборатория Касперского» уведомила Google о существовании проблемы. В компании отмечают, что все найденные аналитиками скамерские приложения удалены из Google Play.

Ранее исследователи зафиксировали в России новую схему мошенничества, связанную с фейковыми банковскими выплатами. В частности, речь идет ситуациях, когда злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают родителям школьников получить тысячу рублей в качестве выплаты к началу учебного года.