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Директор IT-компании раскрыл способ узнать телефонные номера мошенников

Директор IT-компании Мясоедов: определить телефонные номера мошенников помогут приложения
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Фото: David Hahn / Unsplash

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способ узнать телефонные номера мошенников.

По его словам, в настоящее время существует достаточно различных средств определения входящего номера. Например, можно просмотреть различные базы данных мошенников.

Кроме того, существуют специальные приложения, которые были разработаны банками, операторами связи или другими организациями. Эти приложения работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.

При этом, в случае, если входящий звонок с неизвестного номера не распознается, по словам Мясоедова, следует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять номер через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Продвинутые мошенники

Сейчас существует большое количество разнообразных афер, которые проворачивают телефонные мошенники. Как отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, в лидерах среди мошенничества находятся фишинг (рассылка писем) и вишинг (телефонные звонки).

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что злоумышленники научились подделывать голос и даже внешность звонящего человека.

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук отметил также, что мошенники могут «клонировать» сим-карту и номер телефона, чтобы получить доступ к банковским приложениям и социальным сетям абонентов. В таком случае, говорит Ющук, на телефон приходит сообщение якобы от оператора о перевыпуске сим-карты. После этого телефон пользователя превращается в «кирпич», а злодеи могут попасть в приложения, в которых доступ завязан на смс.

Как уберечь себя от мошенников

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещенных фразах, которые не следует использовать. По его мнению, не следует произносить слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон.

3,5-5
миллиардов рублей
крадут телефонные мошенники у россиян каждый месяц

Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов для защиты от телефонного спама советует воспользоваться функцией «Антиспам», которая встроена в стандартное приложение «Телефон» на большинстве Android-смартфонов. При этом владельцам iPhone придется устанавливать сторонние программы.

Проще всего, по словам экспертов, не отвечать на звонки с незнакомых номеров, но если трубку все же подняли, стоит помнить о списке фраз, которые запрещены в разговоре с мошенниками. По словам управляющего партнера юридической компании «Позиция Права» Егора Редина, не следует называть слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон. Также к этому списку относятся коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди.

Наказание для телефонных мошенников

По данным газеты «Коммерсантъ», каждый месяц злоумышленники крадут у россиян 3,5 до 5 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года Центробанк России зафиксировал 6,1 тысячу номеров, с которых звонили мошенники, что на 38 процентов больше, чем год назад. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с этой проблемой.

В конце августа «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены. По информации общественников, придуманная махинация с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. В письме также указывается что необходимо обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.


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