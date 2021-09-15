В Роспотребнадзоре объяснили причины запрета макарон по-флотски в школьных меню

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему ведомство запретило макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу в школах. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Она отметила, что в этих продуктах очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии.

По словам Поповой, наши предшественники не советовали эти блюда для питания школьников, поэтому стоит придерживаться данных рекомендаций.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало список продуктов, которые запрещены в школьных столовых. В образовательных учреждениях запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасы. Кроме того, в перечень вошли студни, форшмаки из сельди и окрошка.