Россиянам объяснили запрет макарон с фаршем в школьных столовых

Макароны по-флотски, яичница, а также фаршированные блины запрещены для питания в школьных столовых России более 30 лет из-за отсутствия должной термообработки в соответствии с требованиями безопасности при готовке. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Запрет на них действует более 30 лет. Причина — отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что сырокопченые колбасы содержат дополнительную соль и жиры животного происхождения, которые тяжело усваиваются детским организмом. Однако макароны отдельно, как самостоятельный гарнир, не запрещены. В ведомстве подчеркнули, что от данных запретов ассортимент питания школьников в столовых не пострадает.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало список продуктов, которые запрещено использовать в школьных столовых. В образовательных учреждениях запретили подачу макарон с фаршем или яйцами, блинов с мясом или творогом, а также сырокопченой колбасы. В список запрещенных блюд вошли также студни, форшмаки из сельди и окрошка.