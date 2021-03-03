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Мишустин вспомнил самую вкусную еду в школьной столовой

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Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в общеобразовательную школу номер 53 Барнаула вспомнил, какая еда была самой вкусной в школьной столовой в его детстве. Слова главы кабмина цитирует ТАСС.

«Это было самое вкусное — котлета с гречкой», — сказал премьер, попробовав школьный обед. Он спросил, что продают в буфете, и рассказал, что в его детстве пирожки с повидлом стоили пять копеек, а с мясом — десять.

Ранее сообщалось, что Мишустин в рамках своего визита на Алтай пообедал с барнаульской школе гречкой с котлетой. Еду в столовой он похвалил.

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