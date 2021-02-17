Пациенты с рассеянным склерозом обратились к Мишустину из-за дефицита лекарств

В России возник дефицит гормональных противовоспалительных лекарств, жизненно необходимых для пациентов с рассеянным склерозом. Об этом говорится в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину, опубликованном в группе «Московское общество рассеянного склероза» в Facebook.

В публикации сказано, что с осени 2020 года во многих российских регионах у россиян нет доступа к препаратам с действующим веществом метилпреднизолон, таким как солумедрол, метипред, медрол и другие. Они используются в период обострения заболевания и при подготовке к внутривенному введению моноклональных антител. «Мы выражаем крайнюю обеспокоенность тем, что в наступившем году это уже не системный дефицит и перебои в поставках, а остатки закончились, и его [лекарства] просто нет», — отметили авторы письма.

В обществе рассеянного склероза предположили, что ситуация связана с «ажиотажным спросом» на фоне эпидемии коронавируса, либо с нехваткой финансирования лекарственного обеспечения пациентов с хроническими заболеваниями, либо со сбоями в закупках.

«Просим Вас рассмотреть любую возможность исправить ситуацию: пациенты с рассеянным склерозом крайне нуждаются в обеспечении метилпреднизолоном», — говорится в обращении.

Метилпреднизолон используется при тяжелых воспалительных процессах и некоторых серьезных заболеваниях в фазе обострения. Список применения препарата очень широкий. При обострении рассеянного склероза метилпреднизолон обычно применяется в пульс-терапии длительностью в несколько дней.