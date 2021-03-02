Мишустин пообедал котлетой и гречкой в школьной столовой

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Барнаул, где он встретился с педагогами, пообедал в школьной столовой котлетой и гречкой. Об этом сообщает кремлевский пул РИА Новости в своем Telegram-канале.

На видео заметно, что в столовой также находятся младшие школьники.

Как сообщается на сайте правительства, в планах Мишустина также поездка на Алтайский завод прецизионных изделий и встреча с представителями промышленности Алтайского края.

Премьер-министра сопровождают в поездке глава Минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов.