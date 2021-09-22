Минсельхоз опроверг рост цен на макароны

Рост цен на макаронные изделия может не затронуть Россию. Урожая твердых сортов пшеницы (их используют для производства макарон) хватит, чтобы обеспечить потребности россиян, пишет опровержение ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Представители Минсельхоза отметили, что в 2020 году в стране было собрано 740 тысяч тонн твердой пшеницы, а в 2021-м посевные площади были расширены с 620 до 680 тысяч гектаров — урожая будет более чем достаточно. Центр оценки качества зерна сообщает, что в ключевых регионах уже собрали 326 тысяч тонн твердой пшеницы — на 64 тысячи тонн больше, чем годом ранее. По оценкам экспертов, качество зерна тоже превосходит прошлогоднее — 65 процентов урожая отнесли к третьему классу зерна. В аналогичный период 2020 года к этой категории принадлежало лишь 32 процента зерна.

По данным Минсельхоза, экспорт твердых сортов пшеницы в 2021 году снизился, а импорт вырос. С 1 января по 12 сентября Россия отправила за рубеж 62,6 тысячи тонн твердой пшеницы, по сравнению с 85 тысячами тонн в 2020 году. Тем временем поступило в страну 96,3 тысячи тонн зерна вместо 65,4 тысячи тонн. Представители ведомства считают, что «дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается».

Ранее производители макаронных изделий прогнозировали рост цен на продукцию на фоне дефицита твердых сортов пшеницы и увеличения затрат на прочие материалы. Представители отрасли указали, что цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну, а последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тысяч рублей.