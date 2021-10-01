Европейские цены на газ обновили рекорд

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, новая стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF на максимуме 1 октября составила 1205,25 доллара за тысячу кубометров.

К моменту публикации заметки произошло незначительное падение цены до 1185,2 доллара за тысячу кубометров. Газ в Европе дорожает рекордными темпами: 30 сентября его стоимость достигала 1098 долларов, а днем ранее — 1061 доллар.

Уровень заполнения газовых хранилищ в Европе находится на критически низкой отметке, в то время как основному поставщику — России — пришлось сократить объем ввозимого газа. Прокачка топлива в ЕС по газопроводу Ямал — Европа снизилась после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Вместе с тем российский нефтяной гигант не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.

Удорожанию топлива способствует и растущая неопределенность с запуском газопровода «Северный поток-2». Эксперты опасаются, что региону не хватит топлива даже для отопления, а не только для выработки электроэнергии. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за рекордный рост стоимости топлива на Еврокомиссию, которая проводит политику либерализации газового рынка ЕС. Европарламент, напротив, обвинил в удорожании газа «Газпром». Предприятие отвергло обвинения в преднамеренном влиянии на рынок и пообещало корректно выполнять все свои обязательства.

Недавно европейские энергопроизводители попросили у России больше угля, чтобы предотвратить усугубление энергетического кризиса. Ранее в ЕС предпочитали не использовать уголь из-за его вреда экологии.