Рост цен в главной экономике Европы достиг рекорда

Рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. Как сообщает Bloomberg, инфляция в главной экономике Европы в сентябре выросла до 4,1 процента, превысив среднюю оценку экономистов.

Основная причина роста цен заключается в энергетическом кризисе. Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии, а также выросшего из-за восстановления экономики спроса. Рекордный рост цен на потребительские товары вызван перебоями в поставках в результате локальных локдаунов, из-за которых стоимость перевозок взлетела.

Другие экономики Европы тоже столкнулись с максимальным уровнем инфляции за десять лет. Так, например, показатель Франции составил 2,7 процента. Инфляция в Италии выросла на четыре процента. Эти результаты намного превышают целевой показатель в два процента, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ) для достижения стабильности в еврозоне.

По оценкам экономистов, рост цен в Евросоюзе (ЕС) ускорится до 3,3 процента в сентябре, что станет максимумом за 13 лет. Политики настаивают на том, что всплеск инфляции носит временный характер, поэтому ЕЦБ не спешит повышать ключевую ставку.

Тем не менее в начале сентября ЕЦБ все же сократил денежно-кредитное стимулирование экономики: программа ежемесячной покупки облигаций была урезана с 80 миллиардов евро до 70 миллиардов евро. На решение уменьшить вливание средств в рынки повлияла в том числе и рекордная инфляция. Полностью отказаться от мер поддержки экономики, принятых в пандемию, ЕЦБ планирует в марте 2022 года.

Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 30 сентября уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,9 процента.