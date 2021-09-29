Европейская страна столкнулась с рекордным ростом цен

Испания столкнулась с максимальным с 2008 года ростом цен. Как сообщает Bloomberg, инфляция за сентябрь в стране выросла на 4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года, что стало рекордом за 12 лет.

Агентство прогнозировало рост цен на уровне 3,6 процента. На ускорение инфляции повлияла стоимость электроэнергии в Европе. Цены на топливо стремительно растут из-за снижения поставок из России и Норвегии, а спрос увеличивается на фоне восстановления экономики после пандемии. 29 сентября стоимость газа достигла очередного рекорда, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров. Стоимость потребительских товаров тоже растет из-за перебоев с поставками, которые возникают в результате локальных локдаунов в местах вспышек заболеваемости коронавирусом.

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Ранее в сентябре эксперт из JPMorgan Марко Протопапа назвал Испанию отстающей от Европы по средним темпам роста экономики. К таким выводам финансист пришел после того, как официальное статистическое агентство страны снизило показатель увеличения ВВП с 2,8 процента до 1,1 процента. По данным JPMorgan, потребление в стране тоже оказалось ниже ожиданий экспертов, поэтому Марко Протопапа сократил свой прогноз роста экономики Испании на 2021 год с 6,3 процента до 4,5 процента.

После пересмотра показателя увеличения ВВП Испании Италия стала лидером еврозоны, продемонстрировав рост экономики на 2,7 процента за второй квартал. На фоне положительной динамики экономисты Bloomberg предположили, что обе страны покажут самые высокие темпы развития за последние четыре десятилетия.