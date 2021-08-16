Странам Европы пообещали максимальный рост за полвека

Темпы экономического роста Италии и Испании в 2021 году станут самыми быстрыми с 1970-х

Темпы экономического роста Италии и Испании в 2021 году станут самыми быстрыми с 1970-х годов, считают эксперты. Максимальное увеличение ВВП за полвека поможет европейским странам преодолеть глубокую рецессию 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам экономистов, ВВП Испании в 2021 году вырастет на 6,2 процента, а этот же показатель в Италии увеличится на 5,6 процента. Результаты аналогичного опроса в июле были ниже на 0,3 и 0,6 процентных пункта соответственно.

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Экономика двух стран последние годы ослабевала под тяжестью долговых обязательств и кризисов. Но эксперты уверены, что Италию и Испанию ждет период активного восстановления. Это особенно важно для Италии, так как последнее время страна усиленно стремится снизить долговую нагрузку. Есть опасения, что в конечном итоге действия властей могут навредить финансовому состоянию Еврозоны.

Обе экономики сейчас восстанавливаются после прошлогодних кризисов — Италия и Испании пострадали больше остальных стран региона. Строгие коронавирусные ограничения нанесли ущерб бизнесу и ключевой для этих государств индустрии туризма. Позитивный прогноз экспертов отчасти связан с отменой локдауна и намерением Евросоюза инвестировать миллиарды в эти экономики в рамках Плана экономического восстановления Европы (Recovery plan for Europe).

Однако этому сценарию все еще угрожает пандемия. Никола Нобиле из аналитической компании Oxford Economics повысил свой прогноз экономического роста в Италии до 6,1 процента, но добавил, что финансовое будущее этой страны все еще «в значительной степени зависит от развития пандемии». Кроме того, Испании и Италии необходимо эффективно распорядиться средствами, вложив их в проекты, которые позволят закрепить высокие темпы роста.

В целом экспреты положительно оценивают финансовые перспективы Еврозоны — общий рост экономики региона, по прогнозам, составит 4,7 процента в 2021 году и 4,4 процента в следующем.

Евросоюз 21 июля согласовал крупнейший в своей истории пакет финансовой помощи, который будет направлен на борьбу с пандемией и ее последствиями. Организация выделит 27 странам-участникам 750 миллиардов евро в виде грантов и возвратных займов. Италия и Испания получат наибольшие суммы.