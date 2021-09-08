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Еврозона останется без многомиллиардной помощи

ЕЦБ сократит финансовое стимулирование еврозоны из-за рекордной инфляции
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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейский центральный банк обсудит сокращение денежно-кредитного стимулирования стран валютного союза на заседании 9 сентября. Финансовый регулятор намерен уменьшить объем помощи, так как инфляция в еврозоне достигла десятилетнего максимума, а рост ВВП остается стабильным, пишет CNBC.

Участники рынка считают, что банку пора уменьшить вливания в страны еврозоны, поскольку проблемы в глобальных цепочках поставок все больше увеличивают цены на все виды товаров. Эксперты говорят о постепенном сворачивании проекта Pandemic Emergency Purchase Programme («Программа покупки активов в чрезвычайных условиях пандемии», или PEPP), которую банк разработал в марте 2020 года. ЕЦБ ежемесячно покупает облигации на сумму 80 миллиардов евро (94,5 миллиарда долларов). После обсуждения проекта 9 сентября сумма, вероятно, будет снижена до 70 миллиардов евро, предположил главный экономист немецкого банка Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

В настоящий момент ЕЦБ планирует завершить программу PEPP в марте 2022 года, потратив на ее реализацию 1,85 триллиона евро (2,19 триллиона долларов). Вместе с тем в еврозоне продолжит действовать другая программа покупки активов в условиях пандемии, известная как APP (Asset Purchase Programme), на которую центробанк ежемесячно тратит 20 миллиардов евро (23,6 миллиарда долларов). Во время пандемии ЕЦБ сочетал обе программы для более эффективной поддержки государств.

В еврозоне произошел резкий скачок инфляции, и наблюдается устойчивый экономический рост. Но перспективы развития пандемии непредсказуемы и все еще беспокоят аналитиков. «Пока неясно, насколько позитивно будет настроен ЕЦБ, так как [в Европе] обеспокоены "дельта"-штаммом, замедлением темпов роста в Китае, сокращением [стимулирования американской экономики] со стороны ФРС и проблемами потребительного спроса», — сказал Фредерик Дюкрозе из швейцарского банка Pictet.

По итогам августа экономистам стала очевидна необходимость постепенного сокращения денежных вливаний. В прошлом месяце деньги в еврозоне начали стремительно обесцениваться, и к концу августа инфляция достигла трех процентов, поднявшись до самого высокого уровня за 10 лет. В Германии показатель стал самым высоким с 2008 года — 3,4 процента вместо ожидавшихся двух. Европа задумалась о возвращении к докризисной политике и из-за устойчивого экономического роста в регионе. Во втором квартале общий рост ВВП составил два процента. Кроме того, по данным Евростата, на территории валютного союза сокращается постпандемийная безработица — с апреля по июнь занятость выросла на 0,5 процента, что означает, что рынок труда постепенно возвращается к норме.

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