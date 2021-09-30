Рост цен во Франции побил рекорд

В сентябре инфляция во Франции побила десятилетний рекорд из-за роста цен на энергоносители, сообщает Reuters со ссылкой на данные статистического агентства INSEE.

Как сообщило INSEE, индекс потребительских цен упал на 0,2 процента по сравнению с августом, на фоне чего уровень инфляции составил 2,7 процента в сентябре, по сравнению с 2,4 процента в августе. Сентябрьский показатель был самым высоким с декабря 2011 года, но оказался ниже среднего прогноза 2,8 процента.

Франция, как и вся Европа, столкнулась с резким ростом цен на энергоносители. По данным INSEE, в сентябре они выросли на 14,4 процента за год, а цена на газ вовсе установила новый рекорд в Европе. На торгах 30 сентября цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен 29 сентября на уровне 1061 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ поставили под удар восстановление экономики Европы, признаком чего стало закрытие двух заводов крупного производителя удобрений CF Industries в Великобритании из-за высоких цен на энергоноситель. Европа оказалась не готова к отопительному сезону, который наступит через месяц. У нее нет возможности пополнить запасы, наполненность складских помещений находится на самом низком уровне более чем за десять лет. В то же время цены на топливо растут.