Европа попросила у России больше угля

Bloomberg: Европа просит у России уголь на фоне рекордно высоких цен на газ

Европа, которая испытывает дефицит природного газа, просит у России больше угля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Производители электроэнергии вынуждены делать это, чтобы облегчить энергетический кризис на фоне приближения зимы и рекордно высоких цен на топливо, рассказали агентству представители двух российских угольных компаний. Последние годы в ЕС старались отказывалась от угля, чтобы производство электроэнергии было экологичным. Например, Испания планировала полностью отказаться от угольных электростанций к 2027 году.

В первом полугодии экспорт российского угля вырос на 2,4 процента (до 22,5 миллиона тонн). В Минэнерго России считают, что объем поставок, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в этом году не изменится и будет около 48 миллионов тонн.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это повлечет за собой рост спроса на него, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», — считает главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. Наташа Тюрина.

Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 30 сентября уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,9 процента.

Ранее Китай попросил российскую компанию «Интер РАО» значительно увеличить экспорт электроэнергии в КНР в связи с ее дефицитом.