Европе подсказали выход из энергетического кризиса

Европа сможет преодолеть энергетический кризис на фоне нехватки газа и высоких цен на импортное топливо благодаря наращиванию мощностей солнечных и ветряных электростанций. Такой выход из сложившейся ситуации подсказали спикеры, выступившие на конференции ассоциации электроэнергетических компаний Eurelectric, пишет Reuters.

На рост цен на энергоносители повлияло ограничение поставок угля и газа из России и Норвегии, а также решение Евросоюза поднять квоты на выбросы углекислого газа. «В долгосрочной перспективе лучшее решение проблемы — стремительное внедрение возобновляемых источников и повышение энергоэффективности. Мы должны больше инвестировать в ветряную и солнечную энергетику, чтобы они чаще определяли цену электроэнергии на континенте. Текущая ситуация подчеркивает необходимость отказаться от импортного топлива», — заявил глава Еврокомиссии по возобновляемым источникам и интеграции энергетических систем Лукаш Колински (Lukasz Kolinski).

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Предложенный экспертами переход на альтернативную электроэнергию, по их мнению, поможет Евросоюзу не только контролировать цены, но и достичь углеродной нейтральности (полностью компенсировать выбросы углекислого газа) к 2050 году. На данный момент на энергетический сектор приходится 75 процентов выбросов в ЕС.

Глава ассоциации Eurelectric Кристиан Руби предложил разработать систему, которая поможет безопасно совершить переход на возобновляемую энергию — обеспечить стабильно низкие цены и бесперебойную подачу электричества. Эксперт считает, что переход на «чистую» энергию должен происходить быстрее. В 2020 году безуглеродными способами генерировалось 67 процентов электричества в ЕС, а к 2030-му необходимо нарастить долю до 85 процентов.

В сентябре цена на газ в Европе установила новый рекорд. Октябрьские фьючерсы на топливо 29 сентября торговались на лондонской бирже ICE по 1050 долларов за тысячу кубометров.