В Минэнерго отреагировали на просьбы Европы нарастить экспорт угля

Минэнерго России не получало просьбы от Европы и Китая о наращивании экспорта угля

Минэнерго России сообщило, что не получало от Китая и стран Европы обращений по наращиванию экспорта угля, говорится в в официальном канале ведомства в Telegram.

Так ведомство отреагировало на информацию агентства Bloomberg, которое сообщало, что Европа попросила у России больше угля. Последние годы в Евросоюзе старались отказывалась от угля, чтобы производство электроэнергии было экологичным.

По данным Минэнерго, за первую половину 2021 года общий экспорт российского угля составил 107,3 миллиона тонн, что на 9,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки российского угля в страны Европы за январь-июнь увеличились на 2,4 процента (до 22,55 миллиона тонн).

Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 30 сентября уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,9 процента.