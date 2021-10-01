Немцев научат выживать без тепла и электричества

Жителям Германии начали показывать видео, которые должны научить их выживать в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок. Один из таких роликов опубликовали в Telegram-канале РБК.

По информации издания, видео распространило Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях. На нем показана женщина, которая замерзла дома. Запись напоминает немцам, что в случае прекращения подачи тепла необходимо заклеить окна фольгой. На обучающем ролике также можно увидеть процесс создания самодельной печки.

Подобные ролики начали распространять на фоне энергетического кризиса в Германии и в других странах Евросоюза. Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии, а также выросшего из-за восстановления экономики спроса. 30 сентября цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 1098 долларов за тысячу кубометров.

Ранее депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте назвал нереалистичным план канцлера Ангелы Меркель по отказу от российского газа к 2045 году. «Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ. Может быть, в какой-то момент появятся альтернативы, которые смогут их заменить», — пояснил немецкий парламентарий.