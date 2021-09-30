США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу через Украину

В Вашингтоне уверены, что Европе из-за низкого запаса газа в хранилищах необходимо диверсифицировать источники поставок и нарастить транзит газа через Украину. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Американский дипломат призвал Россию направить дополнительные поставки газа европейским государствам, не используя «Северный поток-2». Он обосновал это тем, что у Украины достаточно газопроводных мощностей. «Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок», — подчеркнул Салливан.

Ранее палата представителей США приняла оборонный бюджет на следующий финансовый год. Документ предусматривает ужесточение санкций против России. В частности, инициатива позволит наложить рестрикции на суверенный долг России. Также под санкциями может оказаться трубопровод «Северный поток-2».

11 сентября старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн назвал «Северный поток-2» опасным геополитическим проектом. Он заявил, что Вашингтон продолжит борьбу с газопроводом даже после окончательного завершения строительства.

«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.