«Газпром» договорился с Венгрией о поставках газа в обход Украины до конца 2036 года

Российская компания «Газпром» договорилась с Венгрией о поставках газа в обход Украины, подписав два контракта на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет — до конца 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Соглашение должно вступить в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Отмечается, что 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию.

4,5 миллиарда кубометров такое количество газа в год будет продавать «Газпром» Венгрии

«Акт в угоду Кремля»

Как заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с «Газпромом». В ведомстве отметили, что действия Будапешта угрожают национальной и энергетической безопасности Украины и являются недружественным актом в угоду Кремля. Также в тексте украинского МИДа сказано, что российско-венгерское соглашение наносит ущерб положительным тенденциям в двусторонних отношениях Украины и Венгрии, поэтому Киев инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики МИД Украины о контракте Венгрии с «Газпромом»

Угрозы

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.

Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появится техническая возможность обойти Украину в газовом транзите, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. "Северный поток-2" создает критические риски существующего транзита через Украину Сергей Макогон о контракте России и Венгрии на поставку газа

В судебных тяжбах с «Газпромом» Украине стоит действовать в стиле боксера-тяжеловеса Александра Усика, высказался в свою очередь глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, Киеву не следует разбираться с Россией в спорах по газу, выпрашивая гарантии у Запада, ей необходимо блокировать инфраструктурные проекты Москвы, такие как «Северный поток-2».

Например, вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. [Энтони] Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил Юрий Витренко посоветовал разбираться с Россией в спорах по газу в стиле боксера

Он имел в виду бой в ночь на 26 сентября, в котором Усик победил Джошуа: судьи единогласно отдали победу украинцу.

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«Доносы на соседей»

В России уже отреагировали на возмущения украинской стороны контрактом между Россией и Венгрией. Так, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что намерение Киева обратиться в Европейскую комиссию в связи с соглашением между Венгрией и «Газпромом» можно сравнить с доносами на соседей в советские времена.

«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — прокомментировала она реакцию Украины на российско-венгерские газовые договоренности.

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На критику договора отреагировал также член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что причитания Украины уже порядком надоели всем в мире.Когда власти Украины поймут, что их действия, направленные на причинение вреда России в части транспортировки газа в Европу, не приносят никаких результатов, тогда они начнут предлагать выгодные условия.

По мнению Цекова, для того чтобы Россия начала прокачивать газ через Украину, Киев должен предпринять вполне очевидные шаги. «Украине надо проявить инициативу в части транспортировки газа, надо предлагать выгодные условия России, тогда и не будет вопросов: газ будет поставляться через Украину. Они же вместо экономических решений используют политические», — пояснил он.

По словам политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Венгрия не виновата в конфликтной ситуации с Украиной, сложившейся из-за контракта Венгрии с «Газпромом» на поставку газа через Австрию и Сербию. Он отметил, что Будапешт действует согласно национальным приоритетам. Кроме того, Венгрия сейчас пытается сохранить остатки своего суверенитета и добиться поставок дешевых энергоносителей на самых выгодных условиях, подчеркнул политолог.

Такие условия ей предложил "Газпром", который медленно, но верно переключает все страны Балканского полуострова на поставки газа через Турцию, через обходные потоки — Голубой и Турецкий поток. Конечно, это дополнительно ухудшает отношения Венгрии и Украины, но здесь нет никакой вины Венгрии — венгры заботятся о национальном бизнесе страны, ищут выгодные для себя контракты Богдан Безпалько о решении Венгрии подписать контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины

Он также напомнил, что отношения Украины и Венгрии никогда не были «особо теплыми», а в последний год осложнились из-за скандала по поводу языковой политики.