На Украине испугались грядущей зимы без российского газа, опасения из-за дефицита топлива в силу отсутствия прямого контакта с Москвой выразил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война», — заявил политик.

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Мураев объяснил, что власть придумывает для украинцев, почему страна не может воспользоваться российским газом и вынуждена покупать его у Словакии по завышенной цене. Экс-депутат добавил, что Белоруссия покупает топливо по 135 долларов, а Киев станет платить больше тысячи, соответственно, остановятся предприятия, сократятся рабочие места.

Минск и Берлин выиграют от закупок у России, а все, «кто занимаются популизмом, проиграют», а заплатят за это граждане. По мнению бывшего парламентария, главная угроза нацбезопасности Украины — это «тупость».

Ранее украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что российский газопровод «Турецкий поток» опаснее для экономики Украины больше, чем «Северный поток-2». «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там», — указал он.

