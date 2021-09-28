Украина пообещала ответить Венгрии на подписание контракта с «Газпромом»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев ответит Венгрии на подписание контракта с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.

«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества — прим. «Лента.ру»), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», — заявил глава ведомства.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ударом от Венгрии подписание контракта с «Газпромом». Министр пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе».

