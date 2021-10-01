В Германии назвали нереалистичным план Меркель по отказу от российского газа

Депутат бундестага Нольте: план Меркель по отказу от российского газа к 2045 году нереален

Депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте в интервью «Известиям» назвал нереалистичным план канцлера Ангелы Меркель по отказу от российского газа к 2045 году.

По мнению Нольте, сказанное Меркель «совершенно неправильно». «Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ. Может быть, в какой-то момент появятся альтернативы, которые смогут их заменить», — пояснил немецкий парламентарий.

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Нольте заявил, что упомянутые канцлером климатические цели основаны на непродуманных до конца стратегиях, которые «Альтернатива для Германии» считает «относительно нереалистичными». Он обратил внимание на то, что делая заявления о возможности стать CO2-нейтральными, другие партии они не объясняют, как именно это будет происходить. Депутат считает, что нужно объяснять, как Германия будет обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры.

В августе Ангела Меркель во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвала сроки отказа Европы от российского газа. По ее словам, произойти это должно не позднее чем через 25 лет. Меркель отметила, что к 2046 году европейские страны или полностью остановят поставки голубого топлива из России, или будут импортировать газ в маленьких объемах.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал интерес Германии к российскому газу после ухода Ангелы Меркель с поста. По его словам, интересы Германии, как и многих стран Европы, заключаются в потребности получения дополнительных объемов газа, этому и должно следовать новое руководство в Берлине.