Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в ходе торгов 4 октября в 11:10 мск поднялся до 4119,13 пункта (плюс 0,31 процента) и обновил исторический максимум.

Предыдущий рекорд был установлен 28 сентября — 4112,31 пункта. На 12:15 индекс Мосбиржи составил 4110,95 пункта, индекс РТС — 1776,66 пункта (плюс 0,29 процента).

Нефть марки Brent торгуется по 79,22 доллара за баррель (минус 0,08 процента), марки WTI — по 75,75 доллара (минус 0,17 процента). Цены на газ вновь достигли недавних максимумов, достигнув отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи по состоянию на 12:00 стали iHHRU-адр (HeadHunter Group PLC) — плюс 2,59 процента, до 3722 рубля за акцию, TCS Group — плюс 2,23 процента, до 6926 рубля, и «Новатэк» — плюс 1,62 процента, до 1963 рублей. Больше всего подешевели ценные бумаги ММК — минус 2,35 процента (68,04 рубля), ПИК — 2,14 процента (1250,6 рубля) и НЛМК — минус 1,97 процента (208,32 рубля).