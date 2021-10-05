Цена на газ в Европе обновила рекорд и достигла почти 1230 долларов за тысячу кубометров

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический рекорд. С началом торгов на Лондонской бирже ICE стоимость топлива почти достигла 1230 долларов за тысячу кубометров. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров.

В этом году цены на газ в Европе показывают рекордный рост. Причин для роста цен несколько. Во-первых, это связано с низким уровнем заполненности хранилищ из-за холодной зимы в прошлом году и жаркого лета. Также влияние оказывают ограничения со стороны основных поставщиков, в частности, «Газпромом» бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину, и большой спрос на СПГ со стороны Азии. В понедельник, 4 октября, стоимость достигла рекордного значения: ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигал 1200,36 доллара за тысячу кубометров.

На этом фоне и на новостях о начале заполнения «Северного потока-2» акции Газпрома побили два рекорда за день.

Также стало известно, что «Газпром экспорт» после недельного перерыва вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП), следует из опубликованного компанией календаря торгов.