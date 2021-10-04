«Газпром» вновь предложил Европе поставки газа в следующем году

«Газпром экспорт», после недельного перерыва, вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП), следует из опубликованного компанией календаря торгов, сообщает РИА Новости.

Данная платформа является для компании дополнительный инструментом экспорта газа. Согласно графику, «Газпром экспорт» на сессиях с четвертого по восьмое октября предлагал поставки газа в Европу в третьем квартале следующего года, а также в целом в 2023 году. Точками поставок обозначены немецкий хаб Trading Hub Europe (THE), а также австрийский VTP Austria.

В конце августа агентство Bloomberg сообщало, что компания ограничил продажи газа на своей ЭТП с поставкой в 2022 году после того, как суд в Германии подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что «Северный поток-2» не может быть выведен из-под действия газовой директивы Евросоюза. В «Газпроме» в свою очередь ответили, что эти события не были связаны друг с другом.

Ранее стало известно, что акции «Газпрома» установили абсолютный рекорд и выросли выше 369,5 рубля, превысив прошлый максимум. Предыдущий максимум был установлен 27 сентября, когда ценные бумаги компании достигли 350,89 рубля за штуку — максимум с 2008 года.